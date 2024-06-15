Erkan Baş'tan Jeremy Corbyn'e ziyaret: 'Aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz'
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'le Londra'da buluştu. Erkan Baş “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş
Londra'da, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'i ziyaret etti. Görüşmeye
birçok TİP taraftarının yanı sıra Cornyn'in basın danışmanları ve sanatçı
Mehmet Ali Alabora da katıldı.
Evrensel'in haberine göre kuzey Londra'da Islington North
bölgesinden bağımsız aday olan Corbyn'i seçim bürosunda ziyaret eden Baş,
Corbyn'le birlikte ev ev gezerek seçmenden Corbyn'e oy vermelerini istedi.
Erkan Baş, “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı
mücadele ediyoruz” diyerek dayanışma içinde mücadele etmek istediklerini
söyledi.
Corbyn ise, bölgesinde en büyük göçmen toplumlarından olan
Türk ve Kürt toplumu ile yakından çalıştığını hatırlatarak, TİP üyelerinin
seçim çalışmasına katılmasını istedi.
Corbyn, uzun yıllar boyunca Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma
Merkezi (DAY-MER) ile yakından çalıştığını, her yıl DAY-MER Festivali'ne
katıldığını, bu yıl da 7 Temmuz'da yine katılacağını söyleyerek, Türk ve Kürt
toplumu ile kurduğu iyi ilişkilerden söz etti.
BİRLİKTE KAPI ÇALDILAR
Baş ve Corbyn yaptıkları görüşme sonrası birlikte seçmen
ziyaret ettiler. Gittikleri evlerde Türkiyelilere konuşan Baş, Corbyn'e oy
istedi. Bir seçmen, "Biz ailece Corbyn'e oy vereceğiz" demesinin
üzerine Baş, "Bu iş tamamdır" diyerek Corbyn'e olan ilgiden
memnuniyetini belirtti.
'ONA OY VEREBİLİYORSANIZ, ŞANSLISINIZ'
Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Memet Ali Alabora da
Corbyn'in seçimlere bağımsız girdiğini ve Baş'ın kendisine destek için
geldiğini aktardı.
Alabora "Her zaman Britanya'daki Türkiyeli topluluğun yoldaşı, ırkçılığın karşıtı oldu, barış ve adaleti savundu. 4 Temmuz'da ona oy verebiliyorsanız, şanslısınız" ifadelerini kullandı.
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