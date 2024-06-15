Erkan Baş'tan Jeremy Corbyn'e ziyaret: 'Aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:26

Güncelleme: 15.06.2024 - 23:27

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş Londra'da, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'i ziyaret etti. Görüşmeye birçok TİP taraftarının yanı sıra Cornyn'in basın danışmanları ve sanatçı Mehmet Ali Alabora da katıldı.

Evrensel'in haberine göre kuzey Londra'da Islington North bölgesinden bağımsız aday olan Corbyn'i seçim bürosunda ziyaret eden Baş, Corbyn'le birlikte ev ev gezerek seçmenden Corbyn'e oy vermelerini istedi.

Erkan Baş, “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” diyerek dayanışma içinde mücadele etmek istediklerini söyledi.

Corbyn ise, bölgesinde en büyük göçmen toplumlarından olan Türk ve Kürt toplumu ile yakından çalıştığını hatırlatarak, TİP üyelerinin seçim çalışmasına katılmasını istedi.

Corbyn, uzun yıllar boyunca Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) ile yakından çalıştığını, her yıl DAY-MER Festivali'ne katıldığını, bu yıl da 7 Temmuz'da yine katılacağını söyleyerek, Türk ve Kürt toplumu ile kurduğu iyi ilişkilerden söz etti.

BİRLİKTE KAPI ÇALDILAR

Baş ve Corbyn yaptıkları görüşme sonrası birlikte seçmen ziyaret ettiler. Gittikleri evlerde Türkiyelilere konuşan Baş, Corbyn'e oy istedi. Bir seçmen, "Biz ailece Corbyn'e oy vereceğiz" demesinin üzerine Baş, "Bu iş tamamdır" diyerek Corbyn'e olan ilgiden memnuniyetini belirtti.

'ONA OY VEREBİLİYORSANIZ, ŞANSLISINIZ'

Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Memet Ali Alabora da Corbyn'in seçimlere bağımsız girdiğini ve Baş'ın kendisine destek için geldiğini aktardı.

Alabora "Her zaman Britanya'daki Türkiyeli topluluğun yoldaşı, ırkçılığın karşıtı oldu, barış ve adaleti savundu. 4 Temmuz'da ona oy verebiliyorsanız, şanslısınız" ifadelerini kullandı.