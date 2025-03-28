Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol ile serbest bırakıldı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 28.03.2025 - 16:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün gece gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.

EVİNDEN ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınan Pehlivan, sabah saatlerinde "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" talebi ile adliyeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Son olarak Pehlivan, "adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı" ile serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu 'nun sosyal medya hesabından, avukatı Mehmet Pehlivan' ın gözaltına alınmasının ardından paylaşımda bulunulmuştu.

İmamoğlu'nun hesabından "Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşımda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın."

PEHLİVAN, GİZLİ TANIKLARDAN BİRİNİN 100'DEN FAZLA SABIKASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Dün gece gözaltına alınan Avukat Mehmet Pehlivan, gizli tanıklardan birinin yüzden fazla sabıkası olduğunu gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesinde, avukat Mehmet Pehlivan, soruşturmanın gizli tanık beyanları üzerine inşa edildiğini hatırlatırken, gizli tanık olan kişilerden birinin 100'den fazla sabıkasının olduğunu da kayda geçirmiş, hakkında tecavüz dahil onlarca suç kaydı bulunan kişiler muteber tanık sayılmış. Maalesef buna benzer gizli tanıkları Ergenekon dosyalarında da görmüştük."