Erkan Baş'tan 'ittifak' mesajı: Seçime Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gireceğiz

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:04

Güncelleme: 06.12.2023 - 19:04

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de birçok belediye meclisinde halka karşı oy birliğiyle kararlar alındığını söyledi.

Bunu da AKP iktidarı süresince muhalefet partilerinde oluşan tembellik haline bağladığını belirten Baş, şu an kamuoyunda ittifak ve işbirliği tartışmalarının yaşandığını ifade etti.

Baş şöyle konuştu:

"Seçimlere kazanmak için, Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için gireceğiz. AKP zihniyetinin Türkiye’de siyasetin tümünü belirlemesine son vermek için gireceğiz. Rantçılığa, kadın ve emek düşmanlığına karşı halkın sesini güçlendirmeye çalışacağız. Temel mesele budur. Bunların siyaset dediği bizim için siyaset değil. Bunların ittifak dediği bizim için ittifak değil. Biz açık söylüyoruz. İttifaklara da iş birliklerine de açığız. Ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım. Biz, sermayeden değil emekçiden, tarikatlardan değil halktan, maden patronlarından değil doğadan yana ittifaklara açığız. Geçen seçimlerde de hiç kimseyle adaylık pazarlığı yapmadık. Saray rejiminin kaybetmesi için Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden de daha çok çalıştık. Karşılığında da ne bir vekillik ne bir makam ne bir mevki hiçbir şey talep etmedik. Eski AKP’lileri de Meclis’e sokmadık. Bizden Meclis’e giren hiç kimse de AKP ve MHP saflarına geçmedi. O yüzden alnımız ak, başımız dik. Önümüzdeki yüz yıl boyunca da bu iktidarla yan yana gelmeyeceğimizi bütün yurttaşlar biliyor.”