Erkan Baş'tan kritik Can Atalay görüşmesi sonrası açıklama! Takvim konuşuldu

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:29

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın durumu hakkında Meclis'te görüştü. Baş, açıklamasını yaptı. Baş, "Bizim talebimiz, beklentimiz bir an önce Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması." dedi.

Baş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim talebimiz, beklentimiz bir an önce Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması. Daha önce gerçekleştirilen işlem yok hükmündeyse nasıl daha önce milletvekili seçildikten sonra kaydı yaptırıldı, İnsan Hakları Komisyon Üyesi seçildiyse aynı işlemin devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili atılması gereken adımlara dair Meclis'in bir değerlendirme yapması gerekiyor Hukuk İşleri'nin.

Ardından talebimiz, Meclis'in bu konuyu bir genel görüşme olarak olağanüstü toplantıyla görüşmesi. Meclis'te grubu olan partiler ve Meclis'te bulunan partilerin tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. CHP, DEM Parti, Saadet-Gelecek grupları, DEVA partisi milletvekilleri, EMEP milletvekilleri, Demokrat Partisi milletvekilleri bizim çağrımıza destek vereceklerini, ortak bir imzayla Meclis'in bu konuyu görüşmesi konusunda imzalar atıldı."

TAKVİM TARTIŞMASI

Takvim tartışmasına yönelik açıklamada bulunan Baş, şunları söyledi:

"Meclis'te temsil edilen partilerin tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. Takvim tartışması var. Bizim beklentimiz Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı 15 Ağustos'tan önce Meclis'in toplanması

Sayın Başkan '16 Ağustos olabilir mi' diye bir öneri sundu. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum, demek ki Meclis'in de gündeminde bu konu. Meclis Başkanlığı'ndan beklentimiz somut adımların atılması ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesiyle beraber tahliye edilmesinin yolunun açılması, tahliye sonrası yemin ederek görevine başlaması.

Beklentimiz 14 Ağustos, 15 Ağustos'tan önce toplanması gerektiği konusunda ısrarcıyız. AYM'nin bir kararı var, bu karar yokmuş gibi başka bir gündemle Meclis'in toplanması, Meclis iradesi açısından doğru olmaz."