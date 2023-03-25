Erkan Baş'tan Millet İttifakı'na: Kusura bakmayın size de karşı dururuz

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:52

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 10:21

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV'de yayımlanan Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Deprem ve seçim gündemine ilişkin konuşan Erkan Baş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bir tarafta hâlâ hayat devam ederken deprem bölgesinde durum böyle değil. Depremi hiç unutturmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Depremde işlenen suçların hesabını sormamız için buna da ihtiyaç var. İkisini de bir arada düşünmek lazım. Bugün bu depremin felakete dönüşmesinin arkasında ne var? Hazırlıklı olmamak var. Bugün de seçimi de depremle alakalı mücadele alanı olarak görmemiz lazım.Recep Tayyip Erdoğan acaba kendisi kendi söylediklerine inanıyor mu? İnsanlar, bütün halk birbirine destek oldu. İnsanlar çaresizlik içinde yardım beklediler onlara ulaşılamadı. Sonra biz ne öğrendik. Kızılay'ın insanların çaresizliğinden para kazandığını, AFAD'ın işini yapamadığını öğrendik. Eğer yurttaşlar ve 'Buraya gelmediler' dediği belediyeler oraya gitmeseydi durum çok daha kötü olacaktı."

"LÜTFEN OY KULLANIN"

60 yıl sonra sosyalistlerin ilk defa baraj riski olmadan seçime girme olasılığının doğduğunu söyloeyen Baş "Bu muazzam ve heyecan verici bir şey. Biz asla muhalefet içinde rekabete girmeyeceğiz. Yeşil Sol Parti 81 ilde seçime girecek. Biz ise kendimizi güçlü hissettiğimiz illerde seçime gireceğiz. Yurtdışındaki seçmenlerimize söylüyorum. Lütfen oy kullanın. Yurtdışındaki oylar bile milletvekili sayılarını etkileyecektir" diye konuştu.

DEVA VE GELECEK'E: KUSURA BAKMAYIN...

Baş, konuşmasında geçmişte AKP hükümetlerinde görev almış, şimdiyse Millet İttifakı içerisinde bulunan kimi partilerin yöneticilerine de göndermede bulundu. Baş, "Diyelim ki bir yargılama bir süreci... 'Acaba ucu bana dokunur mu' diye frenlemeye çalışan birileri varsa... Kusura bakmayın arkadaş. Biz size de karşı dururuz. 'Eski defterleri açmayalım'. Hayır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alandan hesap sorulacak. Kapatalım bitsin bu iş olmaz. Çok kararlı bir duruşa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.