Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'kırmızı kart' eleştirisi: 'Müsabakanın hakemiymişiz gibi...'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:18

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun temel sorumlusunun AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Baş, "Muhalefetin kendi içinde ayrımlarını bırakarak, yoluna devam etmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

'MÜSABAKANIN HAKEMİYMİŞİZ GİBİ DAVRANMAYI DOĞRU BULMUYORUZ'

CHP'nin "kırmızı kart" eylemine ilişkin değerlendirmede bulunan Baş, şunları söyledi:

"Muhalefetin tartışmadan yoluna devam etmesini önemsiyoruz. Ancak çok sık sorulduğu için geçtiğimiz hafta ana muhalefet partisinin kırmızı kart çağrısına ilişkin bir çift laf etme, yurttaşın bize yansıyan duygusunu paylaşma sorumluluğuyla da bir şeyler söylemek istiyorum. Biz bir an önce ülkemizin bu Saray rejiminden kurtulma konusunda netiz. Bir yurttaş pazar ziyaretinde sordu 'kırmızı kart ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye.

Tartışılan seçimse hemen seçim. Tayyip Erdoğan istifa etmeli ve Türkiye seçime gitmelidir. Ama iş kırmızı kart tartışmasına geldiğinde; ortada kuralları, tarafları belli, adil bir müsabaka varmış, biz de o müsabakanın hakemiymişiz gibi davranmayı kendi adımıza doğru bulmuyoruz. Türkiye'de çok açık bir taraflaşma vardır. Bir tarafta eşitlik isteyenler diğer tarafta totaliter bir yönetim isteyenler vardır. Dolayısıyla her türlü hileye sahtekarlığa başvuran, büyük paralı şikeli takımlarla oynayan bir iktidar karşısında hakem rolünü doğru bulmuyoruz."