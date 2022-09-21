Erken seçim çağrıları devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan seçim tarihi açıklaması

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:06

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına karşın Cumhur İttifakı ortakları seçimlerin ısrarla zamanında, yani 2023'de yapılacağını söylüyor.

Taraflar bu tartışmada karşılıklı algı oluşturma suçlamasında bulunurken, erken seçim konusu başkent siyasetinin gündeminden düşmüyor.

İktidar lehine yazdığı yazılarla bilinen Abdulkadir Selvi, iktidarın seçimlerin 14 Mayıs'a alınmasına düşüncesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldiğini ifade etti.

"SEÇİMLERİN 1 AY ÖNE ÇEKİLMESİ..."

Malazgirt Zaferi’nin 951'inci yıldönümü nedeniyle Ahlat’ta düzenlenen törenlerden sonra Erdoğan-Bahçeli ve Mustafa Destici'nin bir araya geldiğini ve seçim konusunu konuştuğunu aktaran Selvi, "Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidilmeyeceği, seçimlerin 2023 yılı haziran ayında yapılacağını açıklamışlardı. Ak Parti’de, haziran ayının Hac mevsimine denk gelmesi, üniversite sınavları, LGS nedeniyle seçim kampanyası yapmanın zorlukları açısından seçimlerin 14 Mayıs’a çekilmesi konuşulmuştu. Demokrat Parti'nin tek başına iktidara geldiği 14 Mayıs tarihi ağırlıklı olmak üzere 28 Mayıs tarihinin de üzerinde durulmuştu. Seçimlerin 1 ay öne çekilmesi erken seçime gitme anlamına gelmiyor. Olsa olsa seçimlerin öne çekilmesi olur" diye yazdı.

SELVİ'DEN KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Erdoğan, Bahçeli ve Destici'nin "Eğer muhalefet mayıs ayındaki seçime destek vermezse cumhurbaşkanı tarafından seçim kararının alınması gerekiyor. Muhalefet bunu istismar edebilir. O nedenle 1 ay için seçimlerin öne çekilmesine gerek yok" dediğini iddia eden Selvi, "Bu durumda seçim tarihi olarak 18 Haziran 2023 tarihi öne çıktı diye düşünürken sürpriz açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi" dedi.

Selvi, yazısında Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin sözlerine yer vererek şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu, Elazığ’da Kanal 23 ve Fırat TV ortak yayınında gazeteciler Arif Çakmak ve Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’na, '14 Mayıs’ta seçim talebi gelirse CHP olarak oy verir misiniz?' diye soruldu. Kılıçdaroğlu, 'Tabii tabii. Hiç kimsenin endişesi olmasın' diye karşılık verdi."