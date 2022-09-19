Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi belli oldu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:28

Gazeteci Murat Yetkin, bugün yayımladığı yazısında AKP'de 12 Eylül'deki MKYK toplantısında bir seçim stratejisi çizilmesi konusunda anlaşıldığını belirterek, "Bir süredir devam eden çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2023 seçimlerinde güçlerin hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM çoğunluğuna bölünmesi yerine Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanması yönünde ilerleyecek. Bunun anlamı AK Parti’nin milletvekili seçimlerine önem vermemesi değil ama önceliğin Cumhurbaşkanlığı seçiminin mutlaka kazanılmasına verilmesi" ifadelerini kullandı.

"KOLAY GÖRMEDİĞİNİN İŞARETİ"

Öte yandan seçim stratejisi içinde mart ve nisan aylarının kritik önem taşıdığını kaydeden Yetkin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Erdoğan’ın önceliği Meclis çoğunluğuna değil Beştepe’yi korumaya veren hedef değişikliği işleri eskisi kadar kolay görmediğinin işareti. Bu da akla CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan parlamentoda çoğunluğu kazanamayacağını biliyor’ sözlerini getiriyor…”