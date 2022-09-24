Erken seçimde 'Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş' iddiası: 'Seçim tarihini erkene çeker'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayına göre seçim tarihini öne çekebileceği iddia edildi. Öte yandan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde erken seçime gidilebileceği öne sürüldü.
Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına karşın Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) liderleri seçimlerin ısrarla zamanında, yani 2023'de yapılacağını söylüyor.
Taraflar bu tartışmada karşılıklı algı oluşturma suçlamasında bulunurken, erken seçim konusu başkent siyasetinin gündeminden düşmüyor.
SEÇİM TARİHİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, "Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığı seçim tarihini erkene çeker" başlıklı yazısında AKP kanadında muhalefetin adayına göre erken seçime gidebileceğini ifade etti.
"Karşısında kimi -doğrusu kimleri- aday olarak görmek ister Tayyip Erdoğan? Tercih edeceği aday isimlerini de yine kişisel akıl yürütmeme dayanarak paylaşabilirim: Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş… Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı tarafından hangisi aday gösterilirse gösterilsin, bu iki ismin, fazla zorlanmadan yenebileceğini düşüneceği adaylar olduğunu sanıyorum" diyen Koru, "İster CHP ileri gelenlerinin arzusu olan Kemal Kılıçdaroğlu veya isterse İYİ Partililer ve özellikle Meral Akşener’in son anda öne süreceğini düşündüğüm isim olan Mansur Yavaş aday ilan edilsin, Tayyip Erdoğan fazla vakit geçirilmeden seçime gitmek isteyebilecektir" dedi.
"KARŞISINDA KİMİ ADAY OLARAK GÖRMEK İSTER TAYYİP ERDOĞAN?"
Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
"AK Parti’den milletvekilliği de yapmış yorumcu Emin Şirin’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması durumunda AK Parti’nin erken seçime gitmek isteyeceği yorumu bu kronoloji içerisinde önem taşıyor.
Mansur Yavaş aday olduğunda da yine seçim tarihini erkene almak ister AK Parti.
AK Parti’nin başarılı çıkabilmesi için, sözcülerinin her vesileyle belirttiklerinin aksine, seçimin zamanında değil daha erken yapılması şart.
Zamanında, yani 2023 yılının ortalarında gidilecek bir seçim, birkaç yönden AK Parti açısından sorunlu.
Hem ekonomik şartlar hem de dış politikadaki tercihler için uygun bir zaman olmaz dokuz ay sonrası.
Bunu en iyi AK Parti lideri de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bilir.
Ayrıca, Erdoğan’ın önündeki anayasal engeli şartları zorlayarak aşmaya çalışması yerine, TBMM’ye erken seçim kararı aldırarak adaylığını gerçekleştirmesinin daha doğru olacağı da ortada.
Karşısında kimi -doğrusu kimleri- aday olarak görmek ister Tayyip Erdoğan?
Tercih edeceği aday isimlerini de yine kişisel akıl yürütmeme dayanarak paylaşabilirim: Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş…
Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı tarafından hangisi aday gösterilirse gösterilsin, bu iki ismin, fazla zorlanmadan yenebileceğini düşüneceği adaylar olduğunu sanıyorum.
İster CHP ileri gelenlerinin arzusu olan Kemal Kılıçdaroğlu veya isterse İYİ Partililer ve özellikle Meral Akşener’in son anda öne süreceğini düşündüğüm isim olan Mansur Yavaş aday ilan edilsin, Tayyip Erdoğan fazla vakit geçirilmeden seçime gitmek isteyebilecektir."
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