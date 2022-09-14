Mansur Yavaş'tan ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda dikkat çeken hareket
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın talimatıyla toplantı öncesinde çiftçilere oturacak yer kalmayınca belediye bürokratları ve meclis üyeleri salondan salondan çıkartıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilere verdiği ve bundan sonra vereceği destekleri, bugün bir otelde düzenlediği ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda açıkladı.
Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Toplantıda konuşan Yavaş, “Seçimlerden önceki her konuşmamda, bu kentte artık Hans’ın, Corc’un zengin edilmeyeceğini, ithal ürün alınmayacağını, onlar yerine Ankaralı üreticiyi zengin edeceğimizi sıkça belirtmiştik” dedi.
MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT
Toplantının ana teması olan çiftçiler, oturacak yer kalmayınca salona giremediler. Yoğunluğun bildirildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, programı sunan spikere talimat vererek, belediye bürokratlarının ve belediye meclis üyelerinin salonun dışına çıkmalarını istedi. Anonsun ardından çiftçiler salona girdi.
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