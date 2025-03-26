Ersan Şen, CHP'nin 'boykot' çağrısını hedef aldı: 'Karar yanlış, işçiyi ve esnafı cezalandırıyor'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan mitinglerde yurttaşlara seslendi.

24 Mart'taki konuşması sırasında “boykot” sloganlarının yükselmesi üzerine Özel, boykot edilecek şirketleri tek tek açıkladı.

KAHVE ZİNCİRİ LİSTESİNİN EN BAŞINDA

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

D&R VE IDEFİX’E KİTAP BOYKOTU

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

ERSAN ŞEN, BOYKOT KARARINI HEDEF ALDI

Son olarak Hukukçu, Prof. Dr. Ersan Şen CHP'nin kısa sürede karşılık bulan "boykot" çağrısını hedef aldı.

İktidara yakın TGRT'nin canlı yayınına katılan Şen, "CHP'nin aldığı boykot kararı yanlış. Gazze'de bu durum oldu ama sebebi farklı. Burada yerli üreticinin ürettiği ürünler üzerinden boykot çağrısı yapıldı" dedi.

Şen, "Boykot çağrısı işçiyi ve esnafı cezalandırıyor. CHP seçilmek istiyorsa milliyetçi muhafazakar kesimden oy almak zorunda. Bu cenahtan oy alamazsa seçilemez" diye konuştu.