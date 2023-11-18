Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı: 'Görüştüğümüz doğrudur'
Hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti’den ayrılan ve yeni parti kuracağını duyuran ülkücü kökenli Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğünü açıkladı. Şen, “Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz” dedi.
Televizyon kanallarına ‘yorumcu’ olarak katılan ve son
olarak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın
kolonlarını kesen Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatlığını
yapmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında Yavuz
Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye yakın olduğunu ifade etti.
Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ülkücü kökenli Yavuz
Ağıralioğlu, geçen günlerde 2024 yerel seçimlerinden sonra yeni parti
kuracağını duyurmuştu.
“YAVUZ AĞIRALİOĞLU SEVDİĞİM BİR İNSANDIR”
Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisine yönelik “Benim duyduğum
kadarıyla yerel seçimden sonra kurulacak bir parti Ersan Şen ile görüşme
yapmış. Doğru mu diye kendisine soruyorum” ifadeleri üzerine Şen, konuyla
alakalı şunları kaydetti:
“Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk
milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması
yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım.
Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz.
Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir
cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini
düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de
görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik.”
“KADRODA LİYAKATLİ ŞÖHRETSİZLER OLACAK” DEMİŞTİ
Yeni parti kuracak olan Yavuz Ağıralioğlu, bu konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, partisinde “liyakatli şöhretsizler"in olacağını
söylemişti.
İsmail Saymaz’a konuşan Ağıralioğlu, şu ifadeleri
kullanmıştı:
“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve
siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi
bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi
partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.
Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim.”
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- 2 dakikalık testle ortalama yaşam sürenizi öğrenin
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilk yorum
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Kış uykusuna yatmadılar, kan emmeye devam ediyorlar
- Özel'den ittifak atağı!