Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı: 'Görüştüğümüz doğrudur'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:26

Televizyon kanallarına ‘yorumcu’ olarak katılan ve son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın kolonlarını kesen Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatlığını yapmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye yakın olduğunu ifade etti.

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ülkücü kökenli Yavuz Ağıralioğlu, geçen günlerde 2024 yerel seçimlerinden sonra yeni parti kuracağını duyurmuştu.

“YAVUZ AĞIRALİOĞLU SEVDİĞİM BİR İNSANDIR”

Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisine yönelik “Benim duyduğum kadarıyla yerel seçimden sonra kurulacak bir parti Ersan Şen ile görüşme yapmış. Doğru mu diye kendisine soruyorum” ifadeleri üzerine Şen, konuyla alakalı şunları kaydetti:

“Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz. Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik.”

“KADRODA LİYAKATLİ ŞÖHRETSİZLER OLACAK” DEMİŞTİ

Yeni parti kuracak olan Yavuz Ağıralioğlu, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, partisinde “liyakatli şöhretsizler"in olacağını söylemişti.

İsmail Saymaz’a konuşan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.

Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim.”