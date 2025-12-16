'Ersoy’dan daha bilinen bir isim var' demişti... AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni açıklama: 'Cevabı gizli tanık ifadesinde, herkes öğrenecek'

AKP'li Şamil Tayyar, medya dünyasının ünlü isimlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili tanık ifadelerinde adı geçen bir kişiye işaret etmiş ve şunları söylemişti:

"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.

Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir."

Tayyar sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

“Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim.

Ortak soru şu oldu: Kim bu?

İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum.

Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti.

Kimse dokunulmaz değildir.

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var.

Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı?

Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?

Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm.

Eğer masum olduğunu düşünüyorsa…”