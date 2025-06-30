Ertelenen 'kurultay davası' sonrası Mansur Yavaş'tan ilk tepki: 'Her türlü zorluğu aşacak gücümüz var!'

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi.

Kurultay duruşmasının doğrudan reddedilmeyip ertelenerek gündemde tutulması CHP'nin ve muhalefetin tepkisini çekti.

Mahkemenin erteleme kararına bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Yavaş, davanın en başından beri reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Yavaş, "Biz, bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa’nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın denetimi ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi tartışmasızdır. Tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır" dedi.

"BERABER OLMAKTAN BAŞKA BİR ÇARE YOK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kurultayımıza dair açılan davada, mahkemenin görevsizlik kararına yapılan itiraz süreci beklenerek duruşma 8 Eylül’e ertelendi. Oysa biz, bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa’nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın denetimi ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi tartışmasızdır.

Bu süreci yargı eliyle tartışmalı hale getirme çabalarının ne hukuki ne de siyasi zeminde bir karşılığı olabilir. Adalet duygusunu zedeleyen bu davaların, yurttaşlarımızın gerçek sorunlarını perdelemesine asla izin verilemez. Bu ülkenin ağırlaşan ekonomik krizini de, adalet sistemindeki çürümeyi de çözecek yeni bir iktidara ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak bu derin sorunlar yalnızca partimizin değil, tüm muhalefetin ve halkın ortak meselesidir. Çünkü bu düzen yalnızca bizi değil; hakkı, hukuku, ekmeği savunan herkesi hedef alıyor. Bu nedenle; tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır."