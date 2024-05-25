Erzincan’daki altın madeni faciasına ilişkin ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı: Asli kusurlu kararı

Dokuz işçinin toprak altında kaldığı faciada, üst düzey şirket yöneticilerinin de yer aldığı 13 ismin ve ÇED olumlu kararı veren kişilerin asli kusurlu olduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:09
Erzincan’daki altın madeni faciasına ilişkin ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı: Asli kusurlu kararı
Abone Ol google-news

Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi toprak altında kaldı. Facianın üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın beş işçiye hâlâ ulaşılamadı. İşçileri arama çalışmaları sürerken faciaya ilişkin ikinci bilirkişi raporu yayımlandı. Yeni bilirkişi raporu şirket yöneticilerini ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına imza atan kişileri asli kusurlu ilan etti.

Raporda, “Olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, yığın liçine yakın mesafede ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlamanın yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yeterli olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu” vurgulandı.

YÜKÜMLÜLÜKLER SAĞLANAMADI

 Olayın çevre kirliliğine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, tasarım ve proje değerlendirme aşamasında yığın liçin duyarlık analizinde hazırlanan raporlarda meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı, Maden Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmediği belirtildi. Bilirkişi, SSR Mining Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de olduğu 13 üst düzey yönetici asli kusurlu buldu. Hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda, 26 ismin ise tali kusurlu olduğuna karar verildi. Raporda ÇED olumlu kararı veren yetkililerin asli kusurlu olduğu da yer aldı. Ayrıca raporda kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı da ifade edildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı

Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!
'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale

'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!