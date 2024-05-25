Erzincan’daki altın madeni faciasına ilişkin ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı: Asli kusurlu kararı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:09

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:09

Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi toprak altında kaldı. Facianın üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın beş işçiye hâlâ ulaşılamadı. İşçileri arama çalışmaları sürerken faciaya ilişkin ikinci bilirkişi raporu yayımlandı. Yeni bilirkişi raporu şirket yöneticilerini ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına imza atan kişileri asli kusurlu ilan etti.

Raporda, “Olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, yığın liçine yakın mesafede ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlamanın yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yeterli olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu” vurgulandı.

YÜKÜMLÜLÜKLER SAĞLANAMADI

Olayın çevre kirliliğine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, tasarım ve proje değerlendirme aşamasında yığın liçin duyarlık analizinde hazırlanan raporlarda meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı, Maden Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmediği belirtildi. Bilirkişi, SSR Mining Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de olduğu 13 üst düzey yönetici asli kusurlu buldu. Hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda, 26 ismin ise tali kusurlu olduğuna karar verildi. Raporda ÇED olumlu kararı veren yetkililerin asli kusurlu olduğu da yer aldı. Ayrıca raporda kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı da ifade edildi.

