Erzincan’daki altın madeni faciasına ilişkin ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı: Asli kusurlu kararı
Dokuz işçinin toprak altında kaldığı faciada, üst düzey şirket yöneticilerinin de yer aldığı 13 ismin ve ÇED olumlu kararı veren kişilerin asli kusurlu olduğu ifade edildi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi toprak altında kaldı. Facianın üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın beş işçiye hâlâ ulaşılamadı. İşçileri arama çalışmaları sürerken faciaya ilişkin ikinci bilirkişi raporu yayımlandı. Yeni bilirkişi raporu şirket yöneticilerini ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına imza atan kişileri asli kusurlu ilan etti.
Raporda, “Olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, yığın liçine yakın mesafede ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlamanın yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yeterli olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu” vurgulandı.
YÜKÜMLÜLÜKLER SAĞLANAMADI
Olayın çevre kirliliğine sebep
olduğuna dikkat çekilen raporda,
tasarım ve proje değerlendirme
aşamasında yığın liçin
duyarlık analizinde hazırlanan
raporlarda meri mevzuatlarının
gerekliliklerini sağlayacak veri
setlerinin kullanılmadığı, Maden
Çevre Kanunu kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine
getirilmediği belirtildi. Bilirkişi,
SSR Mining Global Projeler
Başkan Yardımcısı John Harmse,
Anagold Ülke Müdürü Cengiz
Yalçın Demirci’nin de olduğu 13
üst düzey yönetici asli kusurlu
buldu. Hazırlanan ikinci bilirkişi
raporunda, 26 ismin ise tali
kusurlu olduğuna karar verildi.
Raporda ÇED olumlu kararı veren
yetkililerin asli kusurlu olduğu da
yer aldı. Ayrıca raporda kazada
kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı
da ifade edildi.
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