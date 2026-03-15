'Eşel mobil sistemi devre dışı' dedi, yapılması gerekenleri anlattı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan 'motorin zammı' açıklaması!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonucu olarak petrol fiyatlarının yükselmesi üzerine 'eşel mobil sistemi' devreye alınmıştı.

Bu konuya ilişkin araştırmalarını paylaşan CHP'li Yavuzyılmaz, şunları yazdı:

"AKP mışıl mışıl uyuyor

Motorine seri zamlar gelmek üzere! Oysa tedbir almak mümkün! Motorinin rafineri çıkış fiyatına 0,64 Lira daha zam gelirse, bu zammın sadece 0,48 Lirası ÖTV’den karşılanabilecek. Ardından motorinin pompa fiyatında kalan ÖTV tutarı ‘sıfır’ olacak.

Yani ÖTV kalmadığı için Eşel mobil sistemi devre dışı demektir. Bu aşamadan sonra yapılacak tüm zamlar doğrudan motorinin pompa fiyatına yansıtılacak. O nedenle 6 Mart 2026’da Meclise verdiğim kanun teklifine göre derhal yapılması gerekenler

Akaryakıttaki KDV’nin %20’den %10’a düşürülmesi

Benzin ve motorinin ÖTV’sindeki KDV’nin kaldırılması

Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak ortalama %13’lük bir marj sağlanmış olacaktır.

15 Mart 2026 itibariyle

1 litre motorinin pompa fiyatı: 65,89 TL

1 litre motorinde kalan ÖTV tutarı: 0,48 TL

Şu anda Eşel Mobil, akaryakıta gelecek zamları, ÖTV’nin azaltılmasıyla pompa fiyatına yansımadan engelleyen bir sistem.

AKP, bu sistemi %75 oranında devreye soktu, %25 oranı pompa fiyatına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor.

Ancak sorun şu ki;

15 Mart 2026 itibariyle

Pompa fiyatının içinde sadece %0,73 oranında azaltılabilecek kadar bir ÖTV kalmış durumda.

Motorin zammı demek, otomobil, kamyon, tır, traktör, otobüs kullanlara, nakliye, ulaştırma, tarım sektörüne ve gıda ürünlerine zam demektir.

İğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme zam demektir❗️

Nasıl hesapladım?

1 litre motorinin pompa fiyatı nasıl oluşuyor?

15 Mart 2026 itibariyle

1 litre motorinin pompa fiyatı: 65,89 TL

Rafineri satış fiyatı: 46,31 TL

EPDK gelir payı: 0,05 TL

ÖTV: 0,48 TL

Kdv1: 9,37 TL

Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr: 7,75 TL

Kdv2: 1,94 TL

Toplam vergi tutarı: 11,79 TL

(ÖTV+Kdv1+Kdv2)

1 litre motorinin pompa fiyatındaki oranlar:

%70,28-Rafineri satış fiyatı

%0,73-ÖTV

%17,16-KDV

%11,76-Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr

%0,08-EPDK gelir payı

Toplam vergi oranı: %17,97"