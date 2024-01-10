İBB adayı olamayan Tevfik Göksu Esenler'i çiçeğe ‘boğacak’

Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:07

Esenler Belediyesi 23 Aralık tarihinde ‘Halkla ilişkiler çalışmasında kullanılmak üzere malzeme temini’ ihalesinin duyurusunu yaptı.

Medyaradar'ın haberine göre, 19 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ihalede satın alınacak hizmetler şoke etti.

İhale cetvelinde kalem kalem açıklanan satın alınacak hizmetler listesi şöyle:

“40 bin adet karanfil, 40 bin adet gül, 500 adet haftalık vazo, 550 adet protokol buketi, 650 adet büyük boy buket, 700 adet orta boy buket, bin metre sahne önü süsleme, 300 adet ferforje aranjmanı, 500 adet orta boy saksı, 500 adet büyük boy saksı, 500 adet büyük boy aranjman, 750 adet orta boy aranjman, 750 adet çiftli çelenk, 750 tekli çelenk.”

Göksu’nun satın alacağı hizmetler bunlarla sınırlı kalmamış. Aynı ihale kapsamında oyuncak bebekten kol saatine kadar çok sayıda malzeme satın alınacak.

İşte o malzemeler:

5 bin 500 adet 500 gram çikolata (Madlen), 750 adet 750 gram çikolata (spesiyal), 750 adet 1500 gram çikolata (spesiyal), bin 500 adet duvar saati, 600 adet kol saati, 5 bin adet oyuncak bebek, 5 bin adet oyuncak araba, 15 bin adet aşure, 5 bin adet mevlit şekeri, 50 bin adet kandil simidi(kutu), 20 bin adet meyve suyu, 20 bin adet meyveli kek, 20 bin adet çikolatalı gofret, 80 bin adet lokma tatlısı ve 15 bin adet sandviç dağıtılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen yıl tüm kamu kurumlarına tasarruf genelgesi göndermişti.