Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Tevfik Göksu'ya: 'Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha...'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:55

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" diye konuştu.

Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve okul yapımında bağışta bulunan yardımsever Süleyman Çetinsaya ile öğrenciler katıldı.

"GENEL BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AYRILIYOR"

Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin adet okulu var. Hem eğitim ortamlarının daha iyi hale gelmesi hem de sınıfların daha az ve eğitim öğretime uygun hale gelmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Yılda ortalama 4-5 bin adet derslik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Biz de bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken problemlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi kaynak ayırmak. Geçtiğimiz günlerde 2024 Bütçe Görüşmeleri yaptık. AK Parti iktidarında her bütçe döneminde olduğu gibi bu yıl da genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılmış durumda. Kaynak ayrılırken önümüzde bazı problemler oluyor. Ayırdığımız kaynak bazen ihtiyaçlarımıza veya illerden gelen taleplere yetmiyor. Yetmediği zaman da imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

TEVFİK GÖKSU'YA HİTABI GÜNDEM OLDU

Bakan Tekin, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.