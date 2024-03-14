Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer Cumhuriyet Tv’ye konuştu
Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer Cumhuriyet Tv’ye konuştu. "Kaçak Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.
CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtladı. Özellikle sığınmacı sorunlarıyla gündeme gelen Esenyurt'a ilişkin konuşan Özer "Esenyurt kötü olaylarla anılıyor örneğin; kadın cinayetleri, uyuşturucu, çatışmalar gibi bunu değiştirebilmemiz için Esenyurt'un güçlü yönlerini kullanmamız gerek. Kaçak Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- Çocukluk ve gençlik...
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü!
- 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'