Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer Cumhuriyet Tv’ye konuştu

Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer Cumhuriyet Tv’ye konuştu. "Kaçak Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:49
Abone Ol google-news

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtladı. Özellikle sığınmacı sorunlarıyla gündeme gelen Esenyurt'a ilişkin konuşan Özer "Esenyurt kötü olaylarla anılıyor örneğin; kadın cinayetleri, uyuşturucu, çatışmalar gibi bunu değiştirebilmemiz için Esenyurt'un güçlü yönlerini kullanmamız gerek. Kaçak Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.


Esenyurt haberleri kadın cinayetleri haberleri uyuşturucu haberleri çatışma haberleri ahmet özer haberleri cumhuriyet tv haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü
İmamoğlu o konuya açıklık getirdi: 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'

İmamoğlu o konuya açıklık getirdi: 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü