Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer Cumhuriyet Tv’ye konuştu

Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:49

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:55

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtladı. Özellikle sığınmacı sorunlarıyla gündeme gelen Esenyurt'a ilişkin konuşan Özer "Esenyurt kötü olaylarla anılıyor örneğin; kadın cinayetleri, uyuşturucu, çatışmalar gibi bunu değiştirebilmemiz için Esenyurt'un güçlü yönlerini kullanmamız gerek. Kaçak Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.