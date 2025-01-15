Esenyurt Belediyesi sonrası Beşiktaş Belediyesi... Operasyonların ardından gözler partide: İşte CHP’nin yol haritası

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:09

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:21

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediyesi’ne geçen aylarda kayyum atanmasının ardından Belediye Başkanı Ahmet Özer de tutuklandı. Kayyum kararı tartışılırken önceki gün de Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alındı. Siyaset gündemi söz konusu kararlarla çalkalanırken CHP’nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Masada birçok seçenek bulunurken Cumhuriyet olası adımlara mercek tuttu.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kapsamda ilk olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da AKP’den CHP’ye geçen belediyelerdeki geçmiş dönemde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanıyor.

KOORDİNASYON SÖZ KONUSU

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe belediyelerin koordinasyonlu yürüttüğü süreçte, ortaya çıkacak tablonun ardından gerekli adımların atılacağı belirtiliyor. Son yerel seçimlerde CHP, İstanbul’da ilçe belediye başkanlığı sayısını 14’ten 26’ya çıkarırken AKP’nin yönettiği belediye sayısı 24’ten 13’e düşmüştü.

İBB ve ilçe belediyeleri özelinde, 2019 yılı öncesindeki dönemler için teftiş raporlarına yansıyan ancak yargıda işlem yapılmamış bazı dosyaların da tekrar yargı önüne getirilmesi hedefleniyor.

İFADEYE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Pazartesi günü Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyondan sonra CHP tarafından ilçede atılacak adımların netleşmesi içinse gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ve diğer belediye çalışanlarının ifade süreçleri bekleniyor. Önlerindeki tabloda işlerinin kolay olmadığını ifade eden CHP’liler, örgütlerdeki motivasyonu yükseltmenin de yollarını arıyor.