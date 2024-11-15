Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri 16 gün sonra belediye binasında

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne sokulmayan CHP'li 28 belediye meclis üyesi, başlattıkları 'Demokrasi Nöbeti'nin 16'ıncı gününde belediye binasına girebildi.

Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri 16 gün sonra belediye binasında
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:41

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim’de görevden alınarak yerine kayyum atanmasından bu yana belediye binası CHP'li belediye meclis üyelerine kapatılmıştı. 

Kayyum ve diğer hukuksuzluklara karşı CHP'nin başlattığı 'Demokrasi Nöbeti'nin 16'ıncı gününde CHP'li belediye meclis üyeleri ve milletvekilleri belediye binasına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeyi sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"Zafer direnenlerindir!

Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecekler.

Esenyurt halkını yalnız bırakmayacağız. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer görevi başına dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Esenyurt’ta adalet kazanacak."  



Etiketler: #Özgür Çelik #Esenyurt Belediye Başkanı #ahmet özer

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