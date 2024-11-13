CHP'nin kayyum nöbeti devam ediyor: 'Esenyurt halkının iradesine yapılmış bir darbe'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 13.11.2024 - 14:55

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı 'Demokrasi Nöbeti' sürüyor.

Esenyurt Belediyesi’ne bugün CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Bayageldi’nin girişine izin verildi.

'ESENYURT HALKININ İRADESİNE YAPILMIŞ BİR DARBE'

Belediyeden çıktıktan sonra polis ablukasına dikkat çeken Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye ile Esenyurt halkı şu anda kopuk durumda. Bunu görüyorsunuz. O yüzden bir an önce bu ablukanın kalkması gerekiyor. Milletin seçtiği meclis üyelerinin belediyeye rahatlıkla girebilmesi gerekiyor. Esnafımızla sohbet ettik. Onlar da burada kendileri dahi girip çıkmakta zorlanıyor. Müşteriler de bu ablukaya gelmek istemiyor. Bu kayyum darbesi, Ahmet Başkan’a değil sadece, Esenyurt halkının iradesine yapılmış bir darbe. Bir an önce halkın, milletin iradesine yönelik gasba son verilmelidir.

Birkaç yıl önce FETÖ kumpaslarından şikâyet ediyorduk. Olmayan kanıtlarla insanları gece yarıları, şafak baskınlarıyla tutuklamalar, yıllarca içeride tutmalar... Sonra hepsinin kumpas olduğu ortaya çıktı. Burada da bir büyük kumpas ile karşı karşıyayız. Milletimiz, kayyum eliyle millet iradesinin gasp edilmesine karşıdır. Bunun hiçbir şekilde lamı cimi yoktur. O yüzden bu gasptan, darbeden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ahmet Başkan’a yapılan tüm işlemler hukuka aykırıdır. Çok büyük bir hukuksuzluk var ortada.

'ESENYURT HALKI BÜTÜN OLARAK CEZALANDIRILIYOR'

Özgür Erdem İncesu da “Belediye meclis üyelerimiz, Esenyurt’ta her iki kişiden birinin oy verdiği, ‘Bizi temsil etsin’ dediği ama kendileri burada, kaldırımda Esenyurt halkının iradesini temsil etmeye çalışıyorlar. Biraz önce geçtik, başka bir ülkeye girmek gibi mücadele harcadık. Burada Esenyurt halkı esnafıyla, meclis üyesiyle, belediye başkanıyla bir bütün olarak cezalandırılıyor. Bir an önce bu kayyum sürecinin tamamlanmasını, Esenyurt halkının iradesinin geri verilmesini şiddetle haykırıyoruz” diyerek tepkisini gösterdi.