Esenyurt kayyumu Can Aksoy, AKP'lileri belediyeye atamaya devam ediyor

Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin aralık ayı birinci oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Suriye’deki son gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili tartışmalar ön plana çıktı. CHP’li İBB Meclis üyesi Erdinç Aktaş, ilçeye kayyum olarak atanan Can Aksoy’un göreve geldikten sonra yaptığı atamalara dikkat çekti.

Daha önce, AKP’den milletvekili aday adayı olan ve Esenyurt İlim Yayma Cemiyeti Kadın Kolları Başkanlığı ile beraber Beylikdüzü Ensar Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulunan Yeşil Aytulum belediyeye başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

Kayyum Can Aksoy'un, Aytulum’un ardından başkan yardımcılığına iki AKP’li ismi daha atadığı öğrenildi. Daha önce AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yusuf Ulutaş’la birlikte 2015 yılında İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olan Ümit Ünal, Aksoy’un kararıyla başkan yardımcılığına atandı.

Ayrıca Üsküdar Belediyesi’nde görev yaparken 11 Kasım’da Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nın idari işler bölümüne atanan Zekeriya Şanlıer de aralık ayı itibariyle Aksoy tarafından başkan yardımcılığına getirildi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ: “İNŞALLAH AHMET ÖZER AKLANIR”

Meclis’te Özer’le ilgili tartışmalar devam ederken söz alan AKP’li İBB Meclis Üyesi Faruk Gökkuş ise “CHP’li arkadaşlara süreci beklemelerini tavsiye ediyorum. İnşallah yargı süreci sonunda Ahmet Özer hakkındaki iddialar gerçek çıkmaz, biz bundan sevinç duyarız” dedi.

Gökkuş’a cevap veren İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise Özer’in 30 Ekim’den bu yana tutuklu olduğunu hatırlatarak “Ahmet Başkan suçsuz bulunursa içerde kaybettiği zaman için kendisine ne diyeceksiniz? Pardon mu diyeceksiniz?” sözleriyle Özer hakkındaki iddianamenin hala açıklanmamış olmasına tepki gösterdi.