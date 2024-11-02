Esenyurt'ta CHP'nin 'kayyum' protestosuna biber gazıyla müdahale: Bir yurttaş fenalaştı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 02.11.2024 - 13:51

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 228 bin Esenyurtlunun oyunu olarak CHP listelerinden belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

"Terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen Özer'in yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı, ilçe kadın ve gençlik kolları, ilçe başkan yardımcıları, mahalle başkanları, meclis üyelerinden oluşan CHP'liler bugün belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek istedi. Marmara Park AVM önünde toplanan ve "Hak, Hukuk, Adalet", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" diye slogan atan CHP'liler, parti önlükleri ve Türk bayraklarıyla yürümek, açıklama yapmak istedi.

Ancak CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'in konuşma yaptığı sırada polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir yurttaş da fenalaştı.

ÖZGÜR ÇELİK: KİMSE CHP'NİN SESİNİ KISAMAZ

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, polis müdahalesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "CHP Esenyurt İlçe Örgütümüz tarafından Esenyurt Belediye Başkanımızın hukuksuzca tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili yapılacak olan basın açıklamasına müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Esenyurt’a geçtim. İlçe örgütümüz ve Esenyurtlular ile birlikte açıklama yapacağım. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesini kısamaz, sözünü söylemesine engel olamaz. Haklının sesini, vicdanın sesini, insanlığın sesini kimse susturamayacak!" dedi.



