Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey istifa

Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 02.11.2024 - 13:08

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla evine baskın yapılarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Özer'in tutuklanmasının ardından yerine bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Bu kararın ardından Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen istifa etti. Gökmen, istifa dilekçesinde "30.10.2024 tarihinde bir operasyonla Esenyurt halkının iradesinin haksızca gasp edilmesinden dolayı belediyedeki görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökmen'in istifasına ilişkin Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamasında da şu ifadeler yer aldı:

"1950'den bu yana her seçim kaybettiklerinde aynı planı sahneye koymaya çalışıyorlar. Sandıkta kaybettiklerini, yargı aracılığıyla geri almak, bunun için milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Milletin onlara vermediği yetkiye, siyasi güdümlü mahkemeler aracılığıyla, kayyumla ulaşmak istiyorlar. Biz kardeşliğin sevgisinin tüm kötülükleri bertaraf etmesi için yıllardır Esenyurt'tayız. Biz dayanışmanın, demokrasinin, milletin seçme özgürlüğü hakkını muhafaza etmek için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Kayyumunuz da bir gün gidecek, biz yine burada Esenyurtlularla birlikte mücadele etmeye, kentimize hizmete devam edeceğiz.

UTANÇ VERİCİ UYGULAMANIN ALTINDA KALACAKLAR

Onlar çatışmadan, kutuplaşmadan, kavgadan, kaostan yanalar. Onlar bu milletin bir tek güne huzurla uyanmasından, birbirine gülümseyerek ‘günaydın’ demesinden bile rahatsız olurlar. Ama biz buna teslim olmayacağız. Esenyurt'un korkuya, baskıya, kaosa teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin çürütülmesine, halkımızın iradesine ipotek konulmasına, kayyum uygulamasının halkımızın kararını ezmesine seyirci kalmayacağız. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamanın altında kalacaklar.

MUKTEDİRİN ZULMÜ BİTECEK

Bizi ne mahkemeler, ne yasaklar, ne tehditler ne de kumpaslar durdurur. Milletin sözünün yeniden başladığı, milletin sesinin yeniden çıktığı yerde, muktedirin zulmü bitecek. Biz, milletin egemenliğini kayıtsız şartsız kabul ediyor ve hodri meydan diyoruz. Siyasi güdümlü yargı kararlarının arkasına saklanmadan, kayyumlardan medet ummadan, halkımızın temiz ve ak oylarına, iradeye ipotek koymadan mertçe yarışmak için bir kez daha, bin kez daha hodri meydan!"