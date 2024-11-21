Esenyurt'ta demokrasi nöbeti devam ediyor: Kayyum, gazeteciyi temizlik işlerine sürmüş

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:11

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:38

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından başlatılan demokrasi nöbeti 23.günde devam etti. Nöbete CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Uğur Bayraktutan'ın yanı sıra pek çok il ve ilçe örgütü destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Bayraktutan, "Gidişat kötü ancak bu gidişatı durduramazsak Meclis'te Mustafa Kemal Atatürk'ün son milletvekilleri olacağız. Dün TBMM'de İçişleri Bakanı komisyona bir dakika geç girdi diye kıyamet koptu. Burada seçilmiş belediye başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleri günlerce belediye binasına alınmadı. Gün gelecek demokrasi size de lazım olacak" diye konuştu.

KAYYUM,GAZETECİYİ TEMİZLİK İŞLERİNE SÜRMÜŞ

Esenyurt'taki nöbet devam ederken kayyum olarak atanan Can Aksoy'un belediyede işten çıkarmalara ve görev değişikliklerine devam ettiği öğrenildi. Görevinden istifa eden Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen, belediyenin basın bölümünde çalışan en az 6 personelin kendi alanları dışındaki alanlarda görevlendirildiğini duyurdu. Gökmen'in aktardığı bilgiye göre belediyenin basın biriminde görev yapan gazeteci Zehra Çelik belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, kameraman olarak görev yapan Baki Billah Kahraman ise Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevlendirilirken kurgucu olarak görev yapan Ali Emre Yılmaz da Fen İşleri Müdürlüğü'ne sürüldü.