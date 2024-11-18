Özel, Esenyurt'tan iktidara anketle seslendi: 'İşgali bir an önce sona erdirin'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:25

CHP MYK Genel Başkan Özgür Özel, partisinin Esenyurt'ta düzenlenen toplantısının ardından yurttaşlara hitap etti.

Özel, Esenyurt'ta görevden alınan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest kalana kadar burada başlattıkları nöbeti sürdüreceklerini söyledi.

Kayyum kararı ve tutuklamaya yurttaşın onay vermediğini belirten Özel, "Biz yüzde 51 oy ile seçildik ama yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ahmet Özer'in tutuklanmasını Esenyurt halkının yüzde 80'i yanlış buluyor. Bu kayyum kararı milletin vicdanından dönmüştür" dedi.

"BU İŞGAL BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-Demokrasi nöbetinin 20. günündeyiz. CHP, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutturacak, bu sürecin devam etmesine seyirci kalacak bir parti değildir. Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız direnişe, demokrasi nöbetine, Ahmet Özer görevinin başına gelene kadar devam etme kararı aldık.

-İlk 20 günde burada büyük mücadele veren Esenyurt örgütümüze, İstanbul örgütümüze ve belediye meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu işgal bir an önce sona erdirilmeli. Ahmet Özer göreve dönene kadar başkan vekili, belediye meclis üyeleri arasından seçilmelidir.

-43 mahallesi olan Esenyurt'ta mahalle toplantıları örgütleyerek Ahmet Özer'in o mahalleye verdiği vaatlerini, eksik kalan işlerini tamamlayacağız. Esenyurt'ta aksayan hizmetleri mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Buradan AK Parti ve MHP'ye kötü haberim var. Biz yüzde 51 oy ile seçildik ama yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ahmet Özer'in tutuklanmasını Esenyurt halkının yüzde 80'i yanlış buluyor. Bu kayyum kararı milletin vicdanından dönmüştür."

"POLİSE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir teşekkürüm var, o da bütün provokasyonlara kanunsuz emirlere rağmen, ki amaç şuydu, bu milletin evladı polis memurlarımızı, her birisi baba, anne olan, evlat olan, eş olan, kardeş olan polis memurlarımızı milletin vekili ile karşı karşıya getirip, büyük bir sabır ve olgunlukla davranarak, polise en küçük kötü muamelede bulunmayan yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Esenyurtlular. Arkadaşlarımıza ve verilen kanunsuz emirlerin onları da mağdur ettiğini bildiğimiz polis kardeşlerimize ve evlatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu oyunu bozduk, bozmaya devam edeceğiz.

Bugün il başkanım sordu 'en ufak bir kötü muamelemiz oldu mu, polise saygısızlık oldu mu?' bunu Esenyurt Emniyet Müdürüne sorabilirler. Bu yüzden partiyi ve Esenyurt'u kriminalize etmeye, suçlu, çatışmacı göstermeye çalışan zihniyeti bir kez daha milletimize şikayet ediyoruz."

"ERDOĞAN'IN HER BAYRAM TEBRİK YOLLADIĞI AHMET ÖZER..."

İktidarın daha önce birçok kez Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüştüğünü hatırlatan Özgür Özel, "Erdoğan'ın her bayram tebrik yolladığı Ahmet Özer, 2012'de anayasa komisyonuna çağırıp 3 saat dinledikleri Ahmet Özer, Süleyman Soylu'nun çalıştaylara davet ettiği Ahmet Özer'i suçlu ilan edemezsiniz. Ahmet Özer'e yıllarca akıl danıştınız. Bu yüzden her etkinliklerine çağırdıkları Ahmet Özer'den suçlu, terörist çıkmaz ama bu işin peşini de CHP sonuna kadar bırakmaz.

İddianameyi hazırlayın ve artık Ahmet Özer'i serbest bırakın. Bizlere gösterdikleri ev sahipliği için Esenyurtlular'a teşekkür ediyoruz. Biz kayyum siyasetine alışmayacağız" dedi.