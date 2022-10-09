Esenyurt'taki festivalde 'MHP' gerginliği: Milletvekili Erdem, 'azdan az, çoktan çok!' dedi

09 Ekim 2022 Pazar, 07:38

Esenyurt’ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in başını çektiği MHP'li grubun yarattığı gerginliğe sahne oldu.

İddiaya göre, festivalde MHP'li Erdem konuşma yapmak istedi, ancak Erdem'in bu isteği organizasyon yöneticileri tarafından geri çevrildi.

Konuşma yapamadan sahneden inen Erdem’in “Burası karışacak” diyerek alandan ayrıldı. Erdem’in festival alanından ayrılmasının ardından gelen kalabalık grup konser alanına girdi.

Konuyla ilgili TELE1’den Barış Önal’a konuşan organizasyonun sunucusu Başak İkiz “Arzu Erdem ‘bana mikrofonu ver konuşacağım’ dedi. Ben de kendisine ‘Belediyeden izin almadan veremem’ dedim. O da ‘Burası karışacak’ diye tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. Uzaklaşmasıyla birlikte kalabalık tekbir getirerek konser alanına geldi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’ta saldırmaya çalıştılar. Gelenler Çevik kuvvetle geldiler. Polisle birlikte sahneye çıktılar ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ diye slogan attılar” ifadelerini kullandı.

"AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK"

Daha sonra megafonu eline alarak partililerle sahneye çıkan Erdem, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Ben MHP İstanbul Milletvekili olarak burada bulunan 40 derneğimizin etkinliğine geldim. Geldiğim bu etkinlikte ne yazıkki Esenyurtlularla selamlama konuşmam yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı. Biz de diyoruz ki, 'Azdan az çoktan çok'. Biz konuşuruz ve gerekli cevabı veririz. Biz şu an burada Allah'ın izniyle devletimizi temsil ediyoruz. Esenyurt sahipsiz değil."

Erdem'in konuşması sırasında MHP'li grup "Ülkücü hareket engellenemez" sloganı attı.