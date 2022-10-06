Son seçim anketi açıklandı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti, MHP baraj altı
Partilerin oy oranları şu şekilde oldu:
CHP: Yüzde 29,1
AKP: Yüzde 28,6
İYİ Parti: Yüzde 14,1
HDP: Yüzde 8,3
MHP: Yüzde 6,0
Zafer Partisi: Yüzde 2,5
DEVA: Yüzde 2,2
Gelecek Partisi: Yüzde 2,0
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9
BTP: Yüzde 1,8
Memleket Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
Diğer: Yüzde 1,1
ALF Araştırma, 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları şu şekildeydi:
CHP: Yüzde 28
AKP: Yüzde 27,2
İYİ Parti: Yüzde 16,9
HDP: Yüzde 8
MHP: Yüzde 6,2
DEVA Partisi: Yüzde 2,5
Zafer Partisi: Yüzde 2,3
BTP: Yüzde 1,7
Memleket Partisi: Yüzde 1,4
Gelecek Partisi: Yüzde 1,3
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
Millet İttifakı: Yüzde 44,9
Cumhur İttifakı: Yüzde 33,4
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