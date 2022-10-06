Son seçim anketi açıklandı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti, MHP baraj altı

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:16
<p>ALF Araştırma'nın 1-3 Ekim tarihleri arasında 33 ilde 2 bin 560 kişi ile CATI yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı.</p> <p>Ankette katılımcılara,  "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>

ALF Araştırma'nın 1-3 Ekim tarihleri arasında 33 ilde 2 bin 560 kişi ile CATI yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara,  "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Katılımcıların yanıtı yüzde 29,1 CHP olurken yüzde 28,6'sı ise AKP dedi. Ankete katılanların yüzde yüzde 8,3'ü HDP, yüzde 6'sı MHP yanıtını verdi. MHP'nin baraj altı kaldığı görüldü.</p>

Katılımcıların yanıtı yüzde 29,1 CHP olurken yüzde 28,6'sı ise AKP dedi. Ankete katılanların yüzde yüzde 8,3'ü HDP, yüzde 6'sı MHP yanıtını verdi. MHP'nin baraj altı kaldığı görüldü.

<p>Partilerin oy oranları şu şekilde oldu:</p> <p>CHP: Yüzde 29,1</p> <p>AKP: Yüzde 28,6</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 14,1</p> <p>HDP: Yüzde 8,3</p> <p>MHP: Yüzde 6,0</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 2,5</p> <p>DEVA: Yüzde 2,2</p> <p>Gelecek Partisi: Yüzde 2,0</p> <p>Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9</p> <p>BTP: Yüzde 1,8</p> <p>Memleket Partisi: Yüzde 1,4</p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 1,0</p> <p>Diğer: Yüzde 1,1</p>

Partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 29,1

AKP: Yüzde 28,6

İYİ Parti: Yüzde 14,1

HDP: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 6,0

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

DEVA: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9

BTP: Yüzde 1,8

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 1,1

<p>Öte yandan ankette, ittifakların son durumunu da yer verildi. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2 olurken Cumhur İttifakı 34,6 oy aldı.</p>

Öte yandan ankette, ittifakların son durumunu da yer verildi. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2 olurken Cumhur İttifakı 34,6 oy aldı.

<p>ALF Araştırma, 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları şu şekildeydi:</p> <p>CHP: Yüzde 28</p> <p>AKP: Yüzde 27,2</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 16,9</p> <p>HDP: Yüzde 8</p> <p>MHP: Yüzde 6,2</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 2,5</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 2,3</p> <p>BTP: Yüzde 1,7</p> <p>Memleket Partisi: Yüzde 1,4</p> <p>Gelecek Partisi: Yüzde 1,3</p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 1,1</p> <p>Millet İttifakı: Yüzde 44,9</p> <p>Cumhur İttifakı: Yüzde 33,4</p>

ALF Araştırma, 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları şu şekildeydi:

CHP: Yüzde 28

AKP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: Yüzde 16,9

HDP: Yüzde 8

MHP: Yüzde 6,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,5

Zafer Partisi: Yüzde 2,3

BTP: Yüzde 1,7

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Millet İttifakı: Yüzde 44,9

Cumhur İttifakı: Yüzde 33,4

seçim anketi cumhur ittifakı millet ittifakı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler