Son seçim anketi açıklandı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti, MHP baraj altı

ALF Araştırma'nın 1-3 Ekim tarihleri arasında 33 ilde 2 bin 560 kişi ile CATI yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.