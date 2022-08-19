Eşi Özge Peker sosyal medyadan paylaştı: Sedat Peker'den yeni görüntü

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son hali eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 11:31
Eşi Özge Peker sosyal medyadan paylaştı: Sedat Peker'den yeni görüntü
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Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni görüntüsü eşi Özge Peker tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde ailenin, 41'inci yaşına giren Özge Peker'in doğum gününü kutladığı görüldü. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker, Sedat Peker'in kendisine yazdığı nota da yer verdi. 

 


SEDAT peker Doğum günü bae

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