Murat Yetkin'den Sedat Peker sorusu: Ankara-Dubai arasındaki dengelerde bir değişiklik mi vardı?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:00

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Geçen günlerde kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından 75 tweet paylaştı.

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü "Sedat Peker Üzerine Farklı Bir Denklem: Av Mevsimi Örneği" başlıklı yazısında dikakt çeken iddialarda bulundu.

Yetkin, "Sedat Peker’in talimatla konuştuğu gibi bir anlam çıkarmak sığlık olur" diyerek farklı şekilde yorumlanması ve bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Peker'in 75 tweetlik serisinde bu defa Cumhurbaşkanının etrafındaki isimlere dokunduğunu belirterek şunları kaydetti:

DİKKAT ÇEKEN SORULAR

"Acaba Ankara-Dubai arasındaki dengelerde bir değişiklik mi vardı? O 55 milyar denkleştirmede sorunlar mı çıkacaktı? BAE acaba (Oligarklarınkiler dahil) Rus parasının Dubai’dan İstanbul’a yönlenmesinden mi rahatsız olmuştu?

BAE ve Suudi Arabistan, Katar gibi ABD merkezli Batı mali sisteminden bağımsız olamayan monarşiler acaba Türkiye’deki seçimlere 8-10 ay kala bekle-gör moduna mı girmişti?

Bütün bunlardan Sedat Peker’in talimatla konuştuğu gibi bir anlam çıkarmak doğrusu sığlık olur. Konuşması engellenen herkes, üzerindeki baskı hafiflediği zaman konuşmaya devam eder; hayatın olağan akışına aykırı değildir bu durum.

Ancak mevcut bakış açımız, mevcut denklem, olan biteni bütünüyle anlamamıza izin vermiyor. O yüzden Av Mevsimi'ndeki gibi bakış açımızı biraz değiştirelim. Yeni bir denklem, yeni bir matris kuralım; belki böylece anlarız."