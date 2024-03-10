Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır"

Yayınlanma: 10.03.2024 - 02:31

Güncelleme: 10.03.2024 - 02:34

Eski Adalet Bakanı, TBBM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" sözleri hakkında açıklama yaptı.

Bozdağ, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada erken seçim kararı alınması durumunda Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, 'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.'

Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'(Anayasa,116/3)

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ HALİNDE ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ DEFA ADAY OLMASI ANAYASAL HAKKIDIR"

Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir,bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak,Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.



Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 9, 2024