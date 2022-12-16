Eski Adalet Bakanı İpek'ten dikkat çeken 'İmamoğlu' mesajı

16 Aralık 2022 Cuma, 09:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve geçici siyaset yasağı cezası verdi.

Siyasetin gündemini altüst eden bu gelişmeye iktidar ve muhalefet kanadından farklı tepkiler geldi. Eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in mesajı ise hayli dikkat çekici oldu.

Kenan İpek, Twitter’da bir Kızılderili figürünün görselini paylaşarak “Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur…. Kızılderili Atasözü” diye yazdı.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı isteyen hâkim Mehdi Komşul ve savcı Furkan Okudan'ın AKP'li yerel yöneticilerle ilişkilerini ortaya koyan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.