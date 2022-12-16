İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği anlar paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun söz konusu kararı öğrendiği anlar paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yargı kararının duyurulduğu anlarda Saraçhane'ye ulaşarak İmamoğlu ile buluşmuştu. Kararı öğrendikten sonra hukukçuların değerlendirmelerini dinleyen Akşener ve İmamoğlu'nun ilk tepkisi ise 'Yeni başladı" ifadeleri oluyor.
İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanıyor.
Siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının öğrenilme anı! pic.twitter.com/iSFvVg3Kkl— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 15, 2022
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