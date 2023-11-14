'Mareşal Atatürk' taklidi büyük tepki çekmişti: Atatürkçü Düşünce Derneği inceleme başlattı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:07

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:08

Muğla'nın Milas ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen ve mareşal üniformasıyla masaları teker teker gezen bir kişinin görüntüleri tepkiye neden oldu.

26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen etkinlikte, İsminin Nejdet Bardak olduğu öğrenilen kişinin masaları selamlaması karşılığında para kazandığı iddia edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyada dolaşıma giren etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ADD'nin "Atatürk'ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını" doğru bulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk'ün çağını aşan ideolojisi, ülkemiz ve dünya siyasetine yön veren fikir ve politikaları, yarattığı eşsiz aydınlanma devrimi böyle sembollerle tanımlanmayacak kadar değerli ve önemlidir. Milas şubemiz etkinliğinde yaşanan bu müessif olayı Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak tasvip etmediğimizi, konuyla ilgili gerekli incelemelerin kurullarımızca yapılmakta olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."