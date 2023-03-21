Eski AKP Milletvekili Kemal Albayrak: 'Kılıçdaroğlu aday olunca tedirgin olmaya başladılar'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:59

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Genel Merkezi'nde görüştükten sonra kamuoyuna "Şimşek'in aktif siyasete dönmek istemediği" aktarıldı.

AKP kanadı sürpriz gelişmeye ilişkin "olağan bir görüşme" dese de binanın çıkışına kürsü konulması ve görüşmenin bu denli yankı bulması kafalarda soru işareti yarattı. AKP'nin kurucularından eski AKP milletvekili Kemal Albayrak'a göre Mehmet Şimşek AKP'nin değiştiğini düşündüğü için teklifi reddetti. Şimşek'in görev aldığı dönemle şimdiki dönem arasında çok fark olduğunu söyleyen Albayrak, "Mehmet Şimşek olayları görmüştür. Keyfi idareyi biliyor, dış ilişkilerdeki durumu görüyor. Nezaket kuralları içerisinde kıramamıştır ve görüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet TV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında konuşan Albayrak, AKP'nin Mehmet Şimşek'e davetini halka yeni bir ümit verme isteği olarak yorumlarken "Her alanda umutsuzluğa düşen iktidar yeni ortaklar arıyor. Ekonomide de böyle. İktidar kendilerinin yarattığı puslu havaya çare arıyor. Mehmet Şimşek dahil liyakatli insanlar bu çürümüşlüğe gelseler bu sistemde ayakta kalmaları mümkün değil. Bir defa güven bedenden çıktıktan sonra geri getirmek zor" ifadelerini kullandı.

AKP'NİN YENİ DESTEK ARAYIŞI

AKP'nin Cumhur İttifakı adı altında kendinden olmayan herkesi düşman ilan eden bir siyaset yürüttüğünü söyleyen Albayrak, "Bir çaycıyı bile MİT'e sorarlar ama kendi işlerine yarıyorsa bu HÜDA PAR olur, Perinçek olur, Bahçeli olur kim olursa olsun alırlar. Bir oy bile önemli onlar için. Bunların her alandaki ittifakları çıkar odaklı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN TEDİRGİN OLUYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının AKP'de nasıl yankı bulduğunu anlatan Albayrak "Kılıçdaroğlu aday olunca tedirgin olmaya başladılar. 'Biz bağımsız bir yargıdan başımızı alamayız' diye düşündüler. Çünkü çok suç işlediler. Devletin tüm imkânlarını kullandılar" diye konuştu.