Eski AKP milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

Eski AKP milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

28.04.2026 00:05:00
Haber Merkezi
Eski AKP milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

Eski AKP Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AKP Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın için taziye mesajı yayımladı.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlim Yayma Vakfının kurucularından, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Mehmet Mustafa Açıkalın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

 

