Eski AKP'li vekil Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı: Kılıçdaroğlu rozetini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AKP'nin 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 09:36
Eski AKP'li vekil Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı: Kılıçdaroğlu rozetini taktı
Abone Ol google-news

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

Son olarak AKP üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.

 

 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu rozet Fehmi Öztunç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler