Eski AKP'li vekil Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı: Kılıçdaroğlu rozetini taktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AKP'nin 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Son olarak AKP üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.
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