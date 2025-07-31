Eski Bakan Koca’nın Medipol’üne tahsis edilen arazinin altından Kenan Evren çıktı!

Gazetemiz Cumhuriyet, 12 Şubat 2025'te Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) bölgesinde bulunan arazilerde Türk- İş Konfederasyonu ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Medipol Üniversitesi’nin çalışmalarını gündeme getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada 403 bin metrekarelik arazinin Medipol Üniversitesi’ne verilmesine tepki göstermişti. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, söz konusu araziyle ilgili bir başka detayı açıkladı. Tahtasız, Medipol Üniversitesi'ne yönelik tahsisin önünü açan kararın 1983 yılında alındığını, altında Cumhurbaşkanı ve MGK Başkanı sıfatıyla Orgeneral Kenan Evren’in imzası olduğunu açıkladı.

‘NE UTANMA KALMIŞ NE HAYA!’

Hangi sebep ve gerekçeyle olursa olsun uzun yıllar bakanlık yapmış bir isme oldukça büyük miktarda arazi tahsis edilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Tahtasız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan AOÇ arazileri ne yazık ki Ankapark gibi, kaçak Saray gibi projelerle betona boğuldu. AOÇ’nin arazi varlığı en büyük kaybı da AKP iktidarında verdi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu üniversiteye yapılan son tahsis de hem bizlerin, hem Ankara halkının hem de kamuoyunun tepkisini çekti” dedi. Arazinin kaç yıllığına ve ne kadar bedelle verildiğine ilişkin detayların açıklanması gerektiğine dikkat çeken Tahtasız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini de açıkladı. Konuyu daha önce KİT Üst Komisyonu toplantısında gündeme getirdiğini anımsatan Tahtasız, “AOÇ arazilerinin yandaş isimlere tahsis edilmesinin altında toplumun hiçbir zaman iyi anmadığı Kenan Evren’in imzası çıktı. Bu iktidar da yeşil sevgisinin olmadığını biliyorduk da ne utanma kalmış ne de haya! Eski Sağlık Bakanı’nın bu araziyi uzun süreliğine kiralaması ahlaki ve etik değildir” tepkisini gösterdi.