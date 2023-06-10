Eski bakan Ufuk Söylemez'den IMF uyarısı geldi: Ekonomide U dönüşü

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Türkiye ekonomisinde artan bilanço risklerini değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin uzman ekonomisti Brad W. Setser, “IMF ihtimali de ufukta görüldü” dedi.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, “22 Haziran’da Erdoğan miting alanlarında büyük iddiayla, ‘Nas’tan vazgeçmeyeceğiz, faizi düşüreceğiz’ dedi. Savunduğu düşük faiz politikasından şimdi faiz artırma politikasına geçilirse U dönüşünden de beter bir dönüş olacaktır. Bu baş döndürücü dönüşe Türk ekonomisinin nasıl ayak uyduracağı da muamma. Bu şartlarda Türkiye’yi IMF’ye muhtaç ederlerse şaşırmam” diye konuştu.

(Ufuk Söylemez)

"HALK ZOR DURUMDA"

IMF programına karşı olduğunu söyleyen Söylemez sözlerine şöyle devam etti:

“İlk defa bir siyasal iktidar kendine ekonomik enkaz bıraktı. Zaten halk enflasyon, işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk karşısında iflahı kesilmiş vaziyette. Bir de IMF’nin kemer sıkma programlarıyla Türk halkının nefes alabileceği bir yer kalmayacak. Mehmet Şimşek’in yapacağı bir şey yok. Seçimlere kadar sıcak parayı yani ‘dış güçler’ dedikleri tefecilerden bularak çarkı çevirecekler. Türkiye’yi gri listeye sokan bakan ekonominin başına getiririldi. Çok üzücü.”