Eski bakanlardan Vefa Tanır için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:23

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 13:23

TBMM'de düzenlenen törene Tanır'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Tanır'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çukur Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

VEFA TANIR KİMDİR?

Vefa Tanır, 1927 yılında Konya Ilgın’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İhtisasını tamamlayarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı oldu. Vefa Tanır, milletvekili ve bakan olmadan önce Başbakanlık Yüksek Müşaviri olarak görev yaptı. Serbest Doktor olarak çalıştı. CHP’den ayrıldıktan sonra Güven Partisi ve Doğru Yol Partisi kurucuları arasında yer aldı.

Dr. Vefa Tanır, 12. ve 13. dönemlerde CHP’den; 14., 15., 18. ve 19. Dönemlerde DYP’den Konya Milletvekili seçildi. 12. Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi, TBMM Başkanvekili, 36. ve 39. Hükümet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. Hükümet Bayındırlık Bakanı, 49. Hükümet Orman Bakanı, 51. ve 52. Hükümet Millî Savunma Bakanı oldu. Ayrıca 1996-2000 yıllarında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevinde bulundu.