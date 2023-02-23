Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 20:43

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:43

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden oyuncu Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışına ve yağmalamaya tepki gösterdi.

Aslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" ifadelerini kullandı.

Aslan, bir sonraki paylaşımında ise “Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce…” dedi.