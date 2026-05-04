Eski Bergama Belediye Başkanı Koştu’nun silahına el konuldu

Geçmişte Bergama Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Şerif Topal, 1 Mayıs 2026 tarihinde Bergama Kültür Merkezi otoparkında eşiyle araçlarından indikleri sırada, bir başka araçtan inen eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kendisine silah doğrultarak tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Topal, eski başkan Koştu'nun kendisine, “Seni vuracağım, şimdi sana göstereceğim” dediğini beyan etti.

Şikayet üzerine açılan soruşturmada savcılık olayda kullanıldığı iddia edilen silahın muhafaza altına alınmasına karar verdi. AKP'li Koştu, son yerel seçimlerde partisince aday gösterilmemişti.

Hakan Koştu döneminde İnsan Kaynakları Müdürü olan ve halen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde memur olan Şerif Topal ise bazı personele mobbing uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.