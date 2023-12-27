Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan için TBMM’de tören düzenlendi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:08

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, dün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Okuyan, geçtiğimiz hafta iç kanama geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüten Okuyan için TBMM’de tören düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve siyaset dünyasından birçok isim TBMM’de Okuyan için düzenlenen törene katıldı.

Okuyan, 28 Aralık’ta Yalova’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.