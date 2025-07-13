Eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Antalya Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı 76 yaşındaki Gürkut Acar, Yeşilbayır’daki evinde hayatını kaybetti.

Acar’ın ölümünün ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla iz bırakan önceki dönem Baro Başkanımız, önceki dönem CHP İl Başkanımız ve 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, Sayın Gürkut Acar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, hukuk camiasına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürkut Acar için bugün saat 15.30’da CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, 16.00’da ise 2000-2002 yılları arasında başkanlığını yaptığı Antalya Barosu’nda tören düzenlenecek.