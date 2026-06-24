Eski CHP Gençlik Kolları yöneticilerinden kurultay çağrısı: ‘Partiyi kapattırmayacağız’

Eski Gençlik Kolları üyelerinin yazılı açıklamasında “103 yıllık mazisinde sonradan CHP’li olan mutlak butlarlar partiyi terk edecek, bizler yine CHP’nin başarısı için çalışacağız CHP mahkeme kararıyla gelenlerin at oynatacağı bir yer değildir. CHP kurultayını yaptırmayarak onlara partiyi kapattırmayacağız. Gerçek CHP’lilerle derhal kurultay yapılmasını istiyoruz” denildi. Açıklamada Şevket Arz, Enver Çebar, Sedat Çakıcı, Oğuz Emiroğlu, Ali Rıza Erkan, Turan Fortacı, Haluk Günal, Kemal Günaltay, Asuman Ali Güven, Batur Karasu, Mustafa Kemal Tekin ve Veysel Yapıcı’nın imzası yer aldı.