Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

30.05.2026 20:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı paylaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası yaşanan tartışmalı süreç devam ediyor.

Süreçle beraber, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla Ankara Güvenpark’ta bayramlaştı. Partinin yönetimine mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi’ndeydi. 

Özgür Özel'e bir destek de eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den geldi.

Çetin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur…"

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Hikmet Çetin