Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası yaşanan tartışmalı süreç devam ediyor.

Süreçle beraber, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla Ankara Güvenpark’ta bayramlaştı. Partinin yönetimine mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi’ndeydi.

Özgür Özel'e bir destek de eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den geldi.

Çetin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur…"