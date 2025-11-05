Eski CHP İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında yaşamını yitiren 20. ve 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur için bugün Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, belediye başkanları, eski milletvekilleri, CHP il ve ilçe yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.
Kılınan namaz sonrasında Bodur'un cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı’nda defnedilmek üzere resmi törenle uğurlandı.