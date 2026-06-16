Eski CHP'li vekile 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Kürsüden indirildi

Eski CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Danışma Kurulu'nda konuşma yaparken partililerin tepkisiyle karşılaştı.

Konuşması "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları ile sık sık kesilen Zeybek, kendisine yönelik tepki sonrası kürsüden inmek durumunda kaldı.

NE DEDİ?

Zeybek, tepki gösterilen konuşması esnasında partililerin kimi destekliyorsun sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki ben kendi çalışma dönemimdeki genel başkanlarımdan, grup başkan vekillerimden, milletvekillerinden, partinin üst kademelerinden -özür diliyorum ama- sizden daha iyi tanıyan, bilen durumda yaşadım, o gün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak soruyorlar; illaki bir taraftan olacak. Ben sizin gibi değilim arkadaşlar. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu’nun adamıyım, ne Özgür Özel’in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım! Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım!"

Eski CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, yaptığı bir konuşmada partililerin tepkisiyle karşılaştı.



Zeybek, tepki sonrası kürsüden inmek durumunda kaldı.https://t.co/jrPguVkI2s pic.twitter.com/vuO2w3wuET — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 16, 2026

“MUTLAK BUTLAN OLMASAYDI PARTİYE KAYYIM ATANACAKTI”

CHP 27. Dönem Samsun Milletvekili Kemal Zeybek daha önce yaptığı bir açıklamada 'mutlak butlan' kararını değerlendirmiş ve şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu haksızlığa uğradığı zaman bile dava etmemiştir, takip etmemiştir ancak CHP içinden bu işi devam ettirenler olmuştur ve gelinen nokta budur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu andaki görevi devralmasıyla partinin daha olumsuz yönlere gitmemesi için mutlak butlanı kabul etmesi mi gerekiyor, etmemesi mi gerekiyor? tercih kendisinindir. Şu bir gerçek ki mutlak butlan olmasaydı partiye kayyım atanacaktı. Parti kayyımla yönetilecekti. Şu anda görebildiğim kadarıyla partiye kayyım atanması, bazı parti içindekilere göre Kılıçdaroğlu’nun atanmasından daha iyi gibi gözüküyor.

İnsanlar sağduyulu olmalı, gelişecek olayları bir şekilde daha iyi takip edebilmeli. Bunu yapamıyorsak görevimizi yapmıyoruz demektir. Siz bir kurultay yaşıyorsunuz, kurultayda bir sürü olumsuzluklar yaşanıyor. Bunu halk takdir edecektir. Biz olayları sıcakken değerlendiremeyiz. Olayların ayrıntıları daha sonra ortaya çıktığı zaman herkes anlayacaktır."