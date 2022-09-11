Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti.

İHA
11 Eylül 2022 Pazar, 12:06
Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. 


CHP Ahmet Toptaş

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